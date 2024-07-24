Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 849 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Маштакова
    ТМ  Моя твоя НЕ понимаЭт! Это мигранты едут в Россию - значит это ОНИ хотят работать на РОССИЮ... значит это ОНИ обяз..."Плохое время при...
  • Алексей Мамичев
    Проблема в том, что именно власть создаёт мигрантский беспредел и всё остальное. А количество мигрантов создаёт допол..."Плохое время при...
  • Игорь Максаков
    Так это свои немцы, которые здесь со времён Петра жили, потом уехали в 90-е, а сейчас возвращаются. Пусть едут, хуже ...Знаете, почему ев...

В чем наше основное отличие от американцев?

В чем наше основное отличие от американцев?

Знаете, в чем наше основное отличие от американцев? Может показаться, что ответ лежит в каких-то внешних символах: дескать, мы меньше едим гамбургеры, поэтому стройнее, а средний американец выглядит, как будто его обложили поролоновыми подушками.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх