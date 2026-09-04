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Восстановление крипторынка ускорилось: BTC, ETH и XRP в зелёной зоне перед ключевым отчётом по занятости

Восстановление крипторынка ускорилось: BTC, ETH и XRP в зелёной зоне перед ключевым отчётом по занятости

Биткоин, Ethereum, XRP и несколько других крупных криптовалют вернулись в зеленую зону после того, как рынок криптовалют продлил восстановление, начавшееся в августе.

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