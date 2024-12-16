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Петербургский дневник

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Трамп: Зеленский должен готовиться к сделке по завершению украинского конфликта

Трамп: Зеленский должен готовиться к сделке по завершению украинского конфликта

Избранный президент США хочет добиться мира до инаугурации Владимир Зеленский должен готовиться к заключению соглашения по завершению конфликта на Украине, сообщил избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

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