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Царьград

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Драка у бассейна: русские и украинцы горячо выясняли отношения в Аланье

Драка у бассейна: русские и украинцы горячо выясняли отношения в Аланье

Гостям турецкой гостиницы не удалось мирно разрешить возникшие разногласия.В элитном отеле, расположенном в турецком курортном городе Аланья, вспыхнул конфликт с участием отдыхающих из России и Украины.

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