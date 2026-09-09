ВС России ударили по логистике ВСУ в Николаеве и нескольких областях Украины

Российские военные нанесли удары по военной инфраструктуре Украины в Одесской и Николаевской областях, а также в Киеве.
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