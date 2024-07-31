В особой экономической зоне Петербурга появится новый фармацевтический завод

Его построят в рамках первого офсетного контракта В особой экономической зоне Петербурга появится фармацевтический завод, который построят в рамках первого офсетного контракта, подписанного Смольным со столичной компанией «Р-Фарм».
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