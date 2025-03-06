10 забытых триллеров 90-х, которые и сегодня смотрятся современно

Крепкие фильмы, которые остались в тени Квентина Тарантина и Мартина Скорсезе. «Долгий поцелуй на ночь» (The Long Kiss Goodnight), 1996Жанр: боевик, триллер, драма, криминал, детективСтрана: СШАРежиссер: Ренни ХарлинРейтинг IMDb: 6.
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