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У «Ман Сити» и «Байера» есть устная договоренность о «контурах сделки» по Виртцу. «Бавария» верит, что убедит Флориана играть за нее

У «Ман Сити» и «Байера» есть устная договоренность о «контурах сделки» по Виртцу. «Бавария» верит, что убедит Флориана играть за нее

Sky Sports сообщает, что у английского и немецкого клубов уже есть устная договоренность касательно «контуров сделки».

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