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  • Юрий Николаев
    Молодчинки Ребятки!!! Ура! Ура! УУУУраааааа!!!!!!!!!! Храни Вас Бог родные!!!Российские войска...
  • олег годисов
    Жаль, что успел сдаться, лучше бы его могилизировали!В Авдеевке сдался...
  • zoubova
    Хохлы убрали,чтоб бучу затеять.Теперь раздувать будут Главное не вестись.Пусть провоцируют.Плевать на них.Умер Навальный

Мардан. Кто же ты такой, Такер Карлсон?

Мардан. Кто же ты такой, Такер Карлсон?

Продолжение путешествия Т.Карлсона оказалось не менее интересно, чем его визит в Москву. Вот что наговорил товарищ Карлсон в Дубае (кстати, а вас не смущает вопрос - зачем и в качестве кого он туда поехал?)  Во время выступления Карлсон признал, что у него было общение с Путиным не под камеру.

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Комментарии
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Ливень
папка гадил сынок отрабатывает)))
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18 час.
S
Sobering
Кто-кто? Кем бы Карлсон ни был, он послан к Путину глобалистами, которым не хочется доводить мир до катастрофы. А вот страновая элита США  и европейских стран-дураков  рассчитывают на то, что США смогут отбомбиться ядерными средствами, а Россия отвечать не будет по причине подпиндосников в её стране.
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15 час.
Александр Шентябин
Мардану стало обидно, что ему Путин не уделил должного внимания. Работать надо, парниша!
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12 час.

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