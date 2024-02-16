Продолжение путешествия Т.Карлсона оказалось не менее интересно, чем его визит в Москву. Вот что наговорил товарищ Карлсон в Дубае (кстати, а вас не смущает вопрос - зачем и в качестве кого он туда поехал?) Во время выступления Карлсон признал, что у него было общение с Путиным не под камеру.
Мардан. Кто же ты такой, Такер Карлсон?
Комментарии
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Ливень
папка гадил сынок отрабатывает)))
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18 час.
S
Sobering
Кто-кто? Кем бы Карлсон ни был, он послан к Путину глобалистами, которым не хочется доводить мир до катастрофы. А вот страновая элита США и европейских стран-дураков рассчитывают на то, что США смогут отбомбиться ядерными средствами, а Россия отвечать не будет по причине подпиндосников в её стране.
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15 час.
Александр Шентябин
Мардану стало обидно, что ему Путин не уделил должного внимания. Работать надо, парниша!
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12 час.
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