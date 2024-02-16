Мардан. Кто же ты такой, Такер Карлсон?

Продолжение путешествия Т.Карлсона оказалось не менее интересно, чем его визит в Москву. Вот что наговорил товарищ Карлсон в Дубае (кстати, а вас не смущает вопрос - зачем и в качестве кого он туда поехал?) Во время выступления Карлсон признал, что у него было общение с Путиным не под камеру.