СК начал расследование стрельбы на автомойке в Северной Осетии

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве и покушении на убийство общеопасным способом — неизвестный поздним вечером открыл огнестрельный огонь на автомойке в городе Ардон (Северная Осетия-Алания) по трем мужчинам и сбежал.