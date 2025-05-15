СК начал расследование стрельбы на автомойке в Северной Осетии

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве и покушении на убийство общеопасным способом — неизвестный поздним вечером открыл огнестрельный огонь на автомойке в городе Ардон (Северная Осетия-Алания) по трем мужчинам и сбежал.
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