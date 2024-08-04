Бобровский, Василевский, Шестеркин и Сорокин вошли в список безоговорочно первых номеров в НХЛ по версии Sportsnet

Sportsnet составил список голкиперов, которых можно назвать настоящими вратарями №1 в лиге. Список выглядит следующим образом: Коннор Хеллибак («Виннипег»); Игорь Шестеркин («Рейнджерс»); Юусе Сарос («Нэшвилл»); Линус Улльмарк («Оттава»); Илья Сорокин («Айлендерс»); Андрей Василевский («Тампа»); Сергей Бобровский («Флорида»); Джереми Сваймен («Бостон»); Джейк Эттинджер («Даллас»).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Кожевников о Епанчинцеве в «Сибири»: «Будет тяжелее, чем в «Амуре», молодежи мало. Но у Новосибирска есть большой плюс – поддержка болельщиков, одна из лучших на Востоке»
- Козлов о сравнениях с Аршавиным: «Футболист из него интереснее, чем эксперт. Поэтому мне это очень льстит»
- «Авангард» подтвердил травму Ткачева. Сообщалось, что форвард пропустит около полугода
Свежие комментарии