НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

144 подписчика

Бобровский, Василевский, Шестеркин и Сорокин вошли в список безоговорочно первых номеров в НХЛ по версии Sportsnet

Sportsnet составил список голкиперов, которых можно назвать настоящими вратарями №1 в лиге. Список выглядит следующим образом: Коннор Хеллибак («Виннипег»); Игорь Шестеркин («Рейнджерс»); Юусе Сарос («Нэшвилл»); Линус Улльмарк («Оттава»); Илья Сорокин («Айлендерс»); Андрей Василевский («Тампа»); Сергей Бобровский («Флорида»); Джереми Сваймен («Бостон»); Джейк Эттинджер («Даллас»).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх