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Легендарный ансамбль на тверской сцене: концерт к 70‑летию коллектива

Легендарный ансамбль на тверской сцене: концерт к 70‑летию коллектива

Ансамбль скрипачей Большого театра России представит в Твери программу «Навстречу юбилею». 19 сентября в 19:00 на сцене Тверской академической областной филармонии выступит Ансамбль скрипачей Большого театра России.

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