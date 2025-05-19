В Барнауле прошел краевой фестиваль ГТО среди семей спортсменов

В мероприятии поучаствовали 18 команд В Барнауле 17 мая в бассейне спортивной школы "Рубин" в поселке Южном и на легкоатлетическом стадионе Алтайского училища олимпийского резерва прошел Фестиваль ГТО среди семейных команд.