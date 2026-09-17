Вклад металлургии в экономику Украины сократился почти до нуля

Вклад металлургической промышленности в экономику Украины в 2026 году сократился почти до нуля. Об этом сообщило издание Forbes Ukraine со ссылкой на операционного директора холдинга «Метинвест» Александра Мироненко.
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