Песков: Трамп и Путин в разговоре упоминали тему прямого контакта с Зеленским

Лидеры России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора обсуждали продолжение прямых контактов РФ и Украины, в том числе на высшем уровне, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии