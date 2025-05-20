Песков: Трамп и Путин в разговоре упоминали тему прямого контакта с Зеленским

Политика как она есть

Лидеры России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора обсуждали продолжение прямых контактов РФ и Украины, в том числе на высшем уровне, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.