Сотрудники Минфина начали получать зарплату в цифровых рублях

Зарплату в цифровых рублях начали получать работники Министерства финансов. Об этом рассказал глава ведомства Антон Силуанов в интервью ИС «Вести».
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