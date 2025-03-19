Берёзовский суд отменил решение думы об избрании мэром Юлии Маслаковой

Берёзовский суд признал незаконным решение местной думы об избрании главой города Юлии Маслаковой, которая перед самым голосованием пыталась взять самоотвод, а после него не пришла на собственную инаугурацию.
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