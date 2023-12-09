Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал свою версию последнего эпизода сериала «Слуга народа» (2015-2019), в котором сыграл ныне глава киевского режима Владимир Зеленский.
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