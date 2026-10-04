Исторический максимум АдГ и минимум правящего блока: новые данные соцопросов в Германии

Объединенный рейтинг правящего в Германии союза партий Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) во главе с канцлером Фридрихом Мерцем достиг рекордного минимума в 18%, в то время как партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) впервые достигла рекордного показателя в 30% поддержки.