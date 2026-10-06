"Закрытие мостов через Днепр обернется логистическим кошмаром": Россия начала новый этап СВО. Почему раньше это было невозможно?

В Киеве огромные пробки из-за ударов по переправам. Есть риск, что военная логистика встанет. Почему мы не сделали этого в самом начале войны? Неожиданную версию выдвинул подпольщик.
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Ну , добрый дядя вова как-то обмолвился про своих "еврейских друзей"... А у тех 100% были и есть гешефты на окраине, вот поэтому и не били, дабы гешефты "друзей" дяди вовы не пострадали...
Четыре с половиной года спокойно смотрели как по Черному морю идут караваны судов с военными грузами для ВСУ . Спокойно четыре с половиной года смотрели как по днепровским мостам идут воинские эшелоны с техникой и личным составом . По этим мостам руководство ВСУ спокойно перебрасывало десятки тысяч личного состава и тысячи единиц военной техники под Харьков и во время курского вторжения .
80 лет назад про Герани слыхом не слыхали, но мосты уничтожали... Что - то не так вс этой т.н. СВО....... (или с верховным?)
А зачем нам переговоры с теми, кто собирается с нами воевать в ближайшие годы, ведь Зеленский зарвавшаяся марионетка западных кукловодов. И весь Коллективный Запад, включая США готов давить Россию всеми доступными им способами. Вот решили наши деньги себе присвоить и присвоят.Найдут лазейку и накроются наши денежки медным тазом. Спасибо Наебуллиной и Силуанову. Они божились, что европейцы не посмеют этого сделать. как бы не так. Да эти сатанисты готовы без штанов остаться, лишь бы разгромить Россию. И они не остановятся ни перед чем. Нечего тянуть резину, пока они атомные бомбы не поставили по всей границе с Россией. Чихать они хотели на все Путинские предупреждения. "а Васька слушает, да ест".Чего ждем? До Петербурга лету 10 минут. Пока наше ПВО среагирует от нас останутся рожки да ножки. Этих тварей только превентивный и очень болезненный удар может привести в чувство.