Oscar-winning actress Eva Marie Saint dies at age 102

Eva Marie Saint, the actress who won an Academy Award for her role in On the Waterfront and starred in North by Northwest, died Tuesday.
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