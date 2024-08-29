Китай потребовал от США прекратить «военный сговор» с армией Тайваня

США должны прекратить «военный сговор» с армией Тайваня. Такое требование на встрече с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном выдвинул заместитель председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР Чжан Юся, сообщает ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии