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Китай потребовал от США прекратить «военный сговор» с армией Тайваня

Китай потребовал от США прекратить «военный сговор» с армией Тайваня

США должны прекратить «военный сговор» с армией Тайваня. Такое требование на встрече с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном выдвинул заместитель председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР Чжан Юся, сообщает ТАСС.

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