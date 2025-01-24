Новости Тамбова
MainНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости Тамбова

121 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Е
    Это такой способ жестянки на палки натыкать?В Тамбове для пен...
  • Валентина Евсеева
    Единицы бесплатно. Какие огромные средства могут быть потрачены на тех кто платно учился? Мигранты только бесплатно.Правила поступлен...
  • Валентина Евсеева
    Все платно учились.Правила поступлен...

АО "ТСК" нарушает график вывоза коммунальных отходов

АО "ТСК" нарушает график вывоза коммунальных отходов

АО «Тамбовская сетевая компания» продолжает получать предостережения от регионального управления Роспотребнадзора из-за нарушений графика вывоза отходов и, как следствие, скоплений мусора на контейнерных площадках.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх