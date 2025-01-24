АО "ТСК" нарушает график вывоза коммунальных отходов

АО «Тамбовская сетевая компания» продолжает получать предостережения от регионального управления Роспотребнадзора из-за нарушений графика вывоза отходов и, как следствие, скоплений мусора на контейнерных площадках.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии