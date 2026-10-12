‼️🇷🇺🏴‍☠️ Отца и дочь приговорили к 18 и 7 годам колонии за госизмену и помощь Украине — ФСБ ▪️По данным спецслужбы, осуждённые вербовали добровольцев для ВСУ и передавали СБУ сведения о российских военнослужащих и военных объектах.