Праздник памяти Веры, Надежды, Любови и матери их Софии отмечается 30 сентября Алла БуроваКаждый год в последний день сентября, а именно тридцатого числа, православные россияне отмечают День памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и их матери Софии.