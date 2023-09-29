Праздник памяти Веры, Надежды, Любови и матери их Софии отмечается 30 сентября Алла БуроваКаждый год в последний день сентября, а именно тридцатого числа, православные россияне отмечают День памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и их матери Софии.
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