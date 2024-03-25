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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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На чемпионате России по биатлону объявили минуту молчания в память о жертвах теракта в «Крокусе»

Минута молчания была объявлена перед стартом мужского спринта на арене «Жемчужина Сибири» в Тюмени, где проходит чемпионат России.

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