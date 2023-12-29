Обновленный Geely Coolray — не просто рестайлинг?

Сначала он показался мне полноценным вторым поколением. Совсем иначе выглядит с большинства ракурсов, под капотом новый двигатель с другим количеством цилиндров, а в салоне вообще почти нет общих со старой моделью деталей.
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