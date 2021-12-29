Царьград

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Дебошир, разгромивший ЖД-станцию в Могойтуе, отправился на скамью подсудимых

Дебошир, разгромивший ЖД-станцию в Могойтуе, отправился на скамью подсудимых

По версии дознания, в феврале 2021 года обвиняемый, находясь нетрезвым в помещении железнодорожного вокзала станции Могойтуй, из хулиганских побуждений в присутствии своих знакомых ударом ноги выбил полотно входной двери, а кулаком разбил окно.

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