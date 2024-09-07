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Владимир Путин и Сергей Собянин открыли новые корпуса МГТУ им. Баумана

Владимир Путин и Сергей Собянин открыли новые корпуса МГТУ им. Баумана

В рамках проекта будет построено и реконструировано 14 зданий Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли новые корпуса научно-исследовательского кластера МГТУ имени Баумана в формате видеоконференции из концертного зала «Зарядье» в честь 877-летия столицы.

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