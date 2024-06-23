Экономист Цацура: пенсионерам в РФ положен налоговый вычет на покупку жилья

Российские пенсионеры могут воспользоваться рядом налоговых льгот, в том числе налоговым вычетом при покупке жилья, об этом проинформировала экономист Елена Цацура из Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС в интервью с РИА Новости.
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