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Экономист Цацура: пенсионерам в РФ положен налоговый вычет на покупку жилья

Экономист Цацура: пенсионерам в РФ положен налоговый вычет на покупку жилья

Российские пенсионеры могут воспользоваться рядом налоговых льгот, в том числе налоговым вычетом при покупке жилья, об этом проинформировала экономист Елена Цацура из Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС в интервью с РИА Новости.

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