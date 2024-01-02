Во время новогодних каникул люди склонны отпускать тормоза и на всех порах мчаться в сторону излишеств и разрушающих привычек.

Правила жизни: 5 советов от эксперта по life-style 1. Наслаждайтесь едой. Помните, что ваша цель – не усвоить как можно больше, а получить удовольствие от того, что вы едите.
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