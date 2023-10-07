В «Сочи» высказались о возможном вылете из РПЛ

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко высказался о возможном вылете клуба из РПЛ. «Что касается сохранения места в РПЛ, о другом сейчас думать даже и не хочется, надо работать и рассчитывать на лучшее», — заявил Рубашко.