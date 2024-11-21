Милонов предложил за маткапитал выдавать лошадей многодетным семьям

По словам депутата, лошадь точно произведена в России и это "такой же транспорт", как и машина Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил выдавать многодетным семьям лошадь, сообщает телеграм-канал "Кровавая барыня".
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