Проблемы нехватки медиков в малых городах региональные власти решают вахтовым методом Герман Галкин Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Материал комментируют: Илья Баскин В городе Троицк Челябинской области (население почти 70 тысяч человек) на протяжении этого года жители то и дело жалуются, что медучреждениях не хватает врачей.