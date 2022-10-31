Ядерная триада — это сильно, но боеспособной армии она не заменит

В России отработали ответку на возможный массированный удар со стороны США Дмитрий Родионов На фото: пуск из подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) «Ярс» с космодрома Плесецк по полигону Кура во время учений «Гром-2022», тренировка стратегических сил сдерживания (Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС) Материал комментируют: Андрей Дмитриев Владимир Сапунов Под руководством верховного главнокомандующего ВС России — президента Владимира Путина прошла тренировка по нанесению ядерного удара в ответ на ядерный удар противника.