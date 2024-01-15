«Реал» разбил «Барсу» в Суперкубке, ничья «МЮ» и «Тоттенхэма», поражения СКА и «Спартака», Панарин побил рекорд Мессье, Большунов выиграл скиатлон в Казани, «Сочи» арендовал Чистякова и другие новости

Видео Медведева постить не буду. Слишком много чести для провинциального идиота. Там дурка плачет. *** Руководитель флагманского российского клуба показывает легионеру (наемнику) жест, какие действия надо совершать в отношении «Спартака». А потом это публикует официальный канал «флагмана» бразильского футбола. Если бы такое сделал кто-то из руководителей «Спартака», было бы заседание КДК и комитета по этике, и обязательно большой скандалище. Всё уже пылало бы по ТВ. Здесь же все опять сходит с рук. Господин Григорьянц ещё празднует. Передайте кто-нибудь питерским, что поведение и жестикуляция президента «Зенита» дебила Медведева попадают под действие федерального закона 135-ФЗ «О запрете пропаганды ЛГБТ в России» и соответствующую ему статью 6.21 КОАП РФ 🤭

Лена Мисько

вообще в этой ситуации Спартаку просто надо взять кого-то на работу на пол ставки. Чтобы тоже так показывал Квинси на тренировках, перед матчами проводил обряды на воротах соперника и подкладывал заячью лапку под подошву Соболева перед матчем. Но это шутка. А вот что не шутка - тех кто выложил это видео на Ютубе зенита (видео уже удалено) и одобрил выкладку без согласования сейчас нещадно *бут, прямо как дзюба Азмуна. И стоны их из Питера долетают до Москвы. А мы лишний раз убеждаемся - что вся глупость, мерзость и идиотия нашего футбола продолжает концентрироваться в лице одной команды с реки Мойка.