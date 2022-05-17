Сделано в России: ракета «Союз-5» откроет новую эпоху в освоении космоса. При сборке впервые используют инновационный метод сварки

Несмотря на санкции Евросоюза процесс изготовления перспективной ракеты-носителя «Союз-5» идёт по плану, при этом она должна быть готова в 2023 году, как и было обещано.
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