Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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"Решила посмотреть как на мне будет выглядеть хиджаб": Новый тренд социальных сетей

"Решила посмотреть как на мне будет выглядеть хиджаб": Новый тренд социальных сетей

Avia.pro - СМИ Интернет никогда не перестаёт удивлять нас странными тенденциями, но иногда они заходят слишком далеко.

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Комментарии
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ВС
Валерий Сорокин
&quot;Решила посмотреть как на мне будет выглядеть хиджаб&quot;: Новый тренд социальных сетей.                                                                                   НУ И ДУРА !!!!!!!!!!!!!!!
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