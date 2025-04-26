Группировка «Север»: попытки спасти иконы и другие святыни остаются невозможными

Спасти иконы и другие святыни, оставшиеся после пожара из-за атаки украинских националистов на храмовый комплекс Новый Иерусалим в селе Сухарево Белгородской области, невозможно из-за постоянной угрозы новых обстрелов со стороны ВСУ.