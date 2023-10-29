Комиинформ: взрыв резервуара в Коми вызван нарушениями правил безопасности

Причиной взрыва резервуара временного содержания нефти в Коми стали нарушения правил безопасности работниками подрядного предприятия "Эколайф", которые проводили работы по внутренней очистке опустошенного резервуара.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии