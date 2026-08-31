Алтайский край обогнал Москву в рейтинге регионов, где жители стали тратить больше денег

А в соседней Республике Алтай зафиксировали более низкий рост Алтайский край занял 25-е место из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов России по динамике потребительского спроса, а Республика Алтай — 66-е, сообщает РИА Новости.