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Приглашаем на Asia Coffee Shop Supply Chain Expo 2027 (4-6 марта 2027 года, г. Гуанчжоу, КНР)

Asia Coffee Shop Supply Chain Expo 2027 открывает новую главу для быстрорастущей кофейной индустрии Азии​ Гуанчжоу, Китай — Выставка Asia Coffee Shop Supply Chain Expo 2027, организованная компанией Guangdong Hongwei International Exhibition Group Co.

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