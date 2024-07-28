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Медведев об Андреевой: «Мы с ней еще даже не виделись. Но в декабре играли на выставочном турнире в Абу-Даби – и было круто»

Медведев об Андреевой: «Мы с ней еще даже не виделись. Но в декабре играли на выставочном турнире в Абу-Даби – и было круто»

Он обыграл австралийца 6:2, 6:1. – В каком-то смысле даже страшно было переходить с травы обратно на грунт.

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