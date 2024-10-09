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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Клопп станет руководителем футбольного направления в «Ред Булл». Он может уйти досрочно, если будет приглашение от сборной Германии (Sky)

По данным Sky Sports, немецкий специалист уже подписал долгосрочный контракт и приступит к работе с 1 января 2025 года.

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