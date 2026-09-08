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Царьград

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Суд в Мурино: парня судят за гибель девушки, упавшей с 13-го этажа

Суд в Мурино: парня судят за гибель девушки, упавшей с 13-го этажа

В Ленинградской области начнется судебный процесс по делу о гибели девушки, которая в январе 2021 года упала с высоты в Мурино.

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