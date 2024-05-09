Какие инструменты должны быть в багажнике у каждого водителя

Если вы начинающий водитель и недавно обзавелись своим первым автомобилем, вы обязаны иметь с собой документы, а также предметы первой необходимости на случай поломки, аварии и проверки инспектором ГИБДД.
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