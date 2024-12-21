В Национальной библиотеке открылась зимняя выставка

В преддверии зимних праздников Национальная библиотека Республики Молдова приглашает на тематическую выставку «Литературные путешествия в свете традиционных зимних праздников», которая призвана продвигать работы классических и современных авторов, отражающие зимние традиции, а также книги для детей, открытки и поздравления, представляющие зимние праздники и национальные традиции.