Сказка для двоих

186 484 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Три ошибки, которые испортят внешний вид любой женщины

Три ошибки, которые испортят внешний вид любой женщины

Недавно я набрела на канал, автор которого разбирала основные ошибки в женском имидже. Почитать было интересно, но главное… Я узнала в описаниях многих знакомых, а иногда и себя.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
М
ММ
Женщин с большим бюстом портит одежда свисающая с груди, делая ее толстухой. Обыкновенная верёвочка ПОД грудью, показывающая грудь (ну не знаю я терминологии!!), и каждый мужик не сможет глаза отвести!
Ответить
13 час.
anna_n8mailru Надежда Антошкина
Больше всего портят вид женщин бесформенные блузоны.
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх