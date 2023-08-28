Недавно я набрела на канал, автор которого разбирала основные ошибки в женском имидже. Почитать было интересно, но главное… Я узнала в описаниях многих знакомых, а иногда и себя.
Три ошибки, которые испортят внешний вид любой женщины
Комментарии
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М
ММ
Женщин с большим бюстом портит одежда свисающая с груди, делая ее толстухой. Обыкновенная верёвочка ПОД грудью, показывающая грудь (ну не знаю я терминологии!!), и каждый мужик не сможет глаза отвести!
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13 час.
anna_n8mailru Надежда Антошкина
Больше всего портят вид женщин бесформенные блузоны.
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8 час.
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