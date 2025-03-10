Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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  • Любовь Ткаченко
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Трамп одернул репортера, интересовавшегося неуважением со стороны Путина

Трамп одернул репортера, интересовавшегося неуважением со стороны Путина

Президент США Дональд Трамп возмутился вопросом представителя газеты The Washington Post, который поинтересовался у главы Белого дома, не считает ли тот авиаудары России по Украине признаком неуважения к себе со стороны президента России Владимира Путина.

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