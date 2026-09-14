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За рулем

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Надежный и экономичный кроссовер Toyota начали продавать в России: известна цена

Надежный и экономичный кроссовер Toyota начали продавать в России: известна цена

Гибридный кроссовер Toyota Corolla Cross добрался до российского рынка. Машины 2025 и 2026 годов выпуска уже стоят в шоу-румах сразу нескольких дилерских центров Москвы и Санкт-Петербурга.

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